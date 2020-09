Ratched: trama, cast, trailer, data uscita su Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Ratched è una serie diretta da Ryan Murphy e ispirata al romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, disponibile dalla seconda metà del mese di settembre su Netflix. Gli otto episodi della prima stagione hanno per protagonista l’infermiera Mildred Ratched, interpretata dalla pluripremiata attrice Sarah Paulson (American Crime Story). Nel cast figurano anche Judy Davis (Mariti e mogli), Cynthia Nixon (Sex and the City) e Jon Jon Briones (American Horror Story). La stagione 1 di Ratched ha alle spalle la Ryan Murphy Productions, la Fox 21 Television Studios e The Saul Zaentz Company, mentre tra i produttori compare la stessa Paulson insieme a Paul Zaentz. Dalla trama iniziale, possiamo configurare la nuova serie di Ryan Murphy come il prequel di ... Leggi su tutto.tv

