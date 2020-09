METEO: CALDO in aumento, ma senza eccessi. Picchi oltre 30 gradi, ecco dove (Di giovedì 3 settembre 2020) Il gran fresco d’inizio settembre sta lasciando spazio al ritorno dell’estate, sotto la spinta di un campo anticiclonico in rimonta dall’Europa Sud-Occidentale. L’alta pressione è accompagnata da aria man mano più calda, anche se nulla a che vedere con quella rovente sahariana che imperversava sino a fine agosto. Le temperature sono attese in ulteriore aumento, con tempo via via più soleggiato per effetto del rinforzo dell’anticiclone. Il CALDO tornerà quindi ad intensificarsi e sarà inevitabile grazie anche al maggiore soleggiamento, ma non sono previste ondate di CALDO degna di nota. Il clima sarà quello da tipica estate settembrina, con tepore diurno e clima frizzante la notte. Nel complesso avremo un contesto piuttosto gradevole, in quanto almeno ... Leggi su meteogiornale

3BMeteo : #MeteoWeekend con cambiamento domenicale - lifegate : Un weekend ancora estivo? Scopriamolo con @3BMeteo. - MICIO7BEAR : RT @3BMeteo: #MeteoWeekend con cambiamento domenicale - enrico_gasta : RT @GianniVEVO2021: Meteo: scoppia l'estate settembrina. Chi pensa che sia arrivato l'autunno si sbaglia. L'estate sta per tornare e in gra… - mic__par : RT @GianniVEVO2021: Meteo: scoppia l'estate settembrina. Chi pensa che sia arrivato l'autunno si sbaglia. L'estate sta per tornare e in gra… -

Meteo: Venerdì e WEEKEND, CALDO da ESTATE! Ma ATTENZIONE a COSA accadrà DOMENICA... iLMeteo.it Meteo, torna l'estate ma domenica cambia tutto

Già da venerdì e poi nel corso del weekend tornerà un caldo estivo, ma attenzione perché le condizioni meteo saranno destinate a cambiare repentinamente nell'arco di poche ore. Nel corso di domenica, ...

