Io e Te, Diaco: “Rai non autorizza messa in onda dell’ultima puntata” (Di giovedì 3 settembre 2020) ‘Io e te‘ non tornerà in video neanche per l’ultima puntata. La notizia, che ha lasciato molto delusi i fan del programma di Rai 1, è stata confermata nelle ultime ore dal conduttore della trasmissione, Pierluigi Diaco, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in tal senso all’agenzia di stampa Adnkronos. Dal 31 agosto il popolare format … L'articolo Io e Te, Diaco: “Rai non autorizza messa in onda dell’ultima puntata” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

