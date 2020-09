I Lacci rotti da una coppia rilegano il nostro cinema

I "Lacci" rotti da una coppia (ri)legano il nostro cinema - (Di giovedì 3 settembre 2020) Pedro Armocida Il film di Daniele Luchetti ha aperto la rassegna. Non accadeva da 11 anni a un'opera italiana La sua presenza alla Mostra la dedica alle zie: «Sono state le prime che mi hanno portato al cinema. Sono onorato di aprire le danze del primo grande festival di un tempo imprevisto, perché una cosa è vedere un film, un'altra è andare al cinema». Parole di Daniele Luchetti il quale (prima volta dopo 11 anni per un italiano) con Lacci apre un'edizione già storica della Mostra Internazionale d'Arte cinematografica anche perché, sottolinea con la mascherina ben salda sul volto, «si può certo fare tutto on line ma solo insieme e in una sala, vediamo un film». E che film. Tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, sceneggiato dal ... Leggi su ilgiornale

La dimensione del ricordo non può essere lineare. È fatta di oggetti, parole rivelatrici, motivetti musicali e piccoli particolari che, se rievocati, ci fanno rivivere gli attimi passati in modo tanto ...

Si potrebbe prendere in prestito il titolo evocativo di Luis Sepúlveda per rinominare il film che ha aperto la 77ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, Lacci di Daniele Luchetti ... Quando il ...

