Adnkronos partecipa a progetto Nessie per migliorare informazione a lettori (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Adnkronos è il primo editore a partecipare al progetto Nessie (Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation), la Data Management Platform lanciata da Upa, associazione che riunisce i più importanti investitori in pubblicità e comunicazione in Italia. Con oltre 15 mln di visitatori unici e 30 mln di pagine visitate ogni mese, il portale del gruppo Adnkronos potrà contribuire alla crescita di Nessie: in piena crisi Covid, Adnkronos.com è risultato il sito di agenzia di stampa più consultato dagli italiani, con un picco di oltre 16 milioni di utenti unici e più di 80 milioni di pagine viste, arrivando alla dodicesima posizione della classifica ComScore relativa ai ... Leggi su liberoquotidiano

