Whatsapp, è arrivata la Dark Mode: come attivarla (Di martedì 1 settembre 2020) Whatsapp ha rilasciato ufficialmente la Dark Mode su su browser web, PC e Mac: scopriamo come attivare l’interessante funzione E’ già disponibile da marzo scorso sui dispositivi Android e iOS, ma ora arriva anche su Pc, Mac e browser web. Stiamo parlando della Dark Mode di Whatsapp, con la quale è possibile impostare un tema … L'articolo Whatsapp, è arrivata la Dark Mode: come attivarla proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp arrivata WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac Sky Tg24 WhatsApp: utenti perdono il profilo a causa della nuova truffa

La Polizia Postale lancia un allarme per la truffa WhatsApp che sta garantendo il data breach dei dati per mano degli hacker. Attraverso un SMS sospetto le informazioni essenziali del profilo vengono ...

Mezzi pubblici, ecco la svolta: la capienza arriva all'80%. Cosa cambia

Anche a Monza e in Lombardia la capienza massima consentita sui mezzi pubblici sarà pari all'80%. Ad annunciarlo il presidente della Regione alla fine della Conferenza delle Regioni e in vista della ...

