Università, test d’ingresso: esclusi i ragazzi in quarantena (Di martedì 1 settembre 2020) Al momento chi si trova in quarantena potrebbe rimanere escluso dai test d’ingresso all’Università. Il ministro Manfredi sta valutando, preoccupano i test di Medicina e Veterinaria Caos sulla questione test d’ingresso all’Università. Al momento i ragazzi che si trovano in quarantena dovrebbero rimanere esclusi dai test, ma si rischia una clamorosa ondata di ricorsi. Il ministro Manfredi ha fatto sapere di star lavorando insieme ai colleghi del governo per trovare una soluzione. Preoccupano soprattutto la facoltà di Medicina e Veterinaria. I ragazzi adolescenti sono stati gli ultimi in ordine cronologico a essere colpiti dal virus, dopo le scellerate vacanze tra Malta e Croazia. Dunque ... Leggi su bloglive

RaiNews : Raddoppiare se non quadruplicare i test anti-Covid. Concordano Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'Unive… - matteorenzi : Siamo stati primi a chiedere di pensare a #scuola ed #università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità. È r… - repubblica : Università, la corsa dei 1.660 a Veterinaria: da oggi via ai test di ammissione [di BIANCA DE FAZIO] [aggiornamento… - unisiena : ??Aperte dal 21/9 al 9/10 le iscrizioni on line ai corsi di lingua inglese! I test di livello per il 1° semestre 202… - infoitsalute : Università, la corsa dei 1.660 a Veterinaria: da oggi via ai test di ammissione -

