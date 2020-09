Totti, copertina Gente: “Io e Ilary fuori di testa, conseguenze legali” (Di martedì 1 settembre 2020) Da giorni ormai non si fa che parlare della querelle tra la coppia Totti-Blasi ed il settimanale di gossip Gente. Polemica nata dalla decisione del celebre rotocalco di mettere in risalto in copertina il lato B della figlia della conduttrice televisiva e dell’amato ex capitano della squadra di calcio della Roma. Sin da subito sia … L'articolo Totti, copertina Gente: “Io e Ilary fuori di testa, conseguenze legali” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

repubblica : Francesco @Totti: “Non leggevo i social, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina… - repubblica : Leggi l'intervista di @PaoloCond a Francesco @Totti: i consigli a Pirlo, l'amicizia con De Rossi e quella copertina… - giornalettismo : L'ex capitano della #Roma Francesco #Totti ha parlato per la prima volta, in maniera esplicita, di conseguenze lega… - stephsmarie : Brividi per questo commento sul storia di Chanel Totti su Gente viene da una donna, che non capisce che a 13 anni è… - blogtivvu : Francesco Totti, figlia Chanel in copertina “Ilary e io fuori di testa” -

Ultime Notizie dalla rete : Totti copertina Totti contro la copertina di "Gente": "Ci saranno conseguenze legali" Sportface.it Caso Totti, minori e giornalismo secondo la Carta di Treviso

Il dibattito sui diritti dei minori nel mondo giornalistico e della pubblicità. Si tutela un minore se si oscura il volto e si commentano altre parti del corpo? La polemica a partire da un articolo re ...

Dopo la copertina di Chanel Totti scattano le denunce, Francesco Totti e Ilary Blasi sconvolti

Si sta davvero andando oltre dopo la copertina di Gente con Chanel Totti in costume accanto al suo papà. Tutto poteva fermarsi a un errore o meno, a un consenso o meno, alla giusta rabbia di Francesco ...

Il dibattito sui diritti dei minori nel mondo giornalistico e della pubblicità. Si tutela un minore se si oscura il volto e si commentano altre parti del corpo? La polemica a partire da un articolo re ...Si sta davvero andando oltre dopo la copertina di Gente con Chanel Totti in costume accanto al suo papà. Tutto poteva fermarsi a un errore o meno, a un consenso o meno, alla giusta rabbia di Francesco ...