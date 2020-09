Sabatini: «Orsolini potrebbe essere un top. Inter? Mi manca» (Di martedì 1 settembre 2020) Walter Sabatini ha parlato della nuova sessione di calciomercato: le dichiarazioni del dirigente del Bologna Walter Sabatini, coordinatore tecnico del Bologna, è Intervenuto da Rimini per parlare della nuova sessione di calciomercato, che si è aperta ufficialmente oggi. BOLOGNA – «Sono soddisfatto, il nostro obiettivo è un adeguamento culturale. I tifosi diranno ‘che cavolo dice’? Prenderemo i giocatori che servono ma serve un adeguamento culturale, prendere una confidenza diversa con la vittoria. La consapevolezza non basta, ci vuole l’ambizione di esser più di quello che ci attribuisce la critica. Ottavo, nono posto, tutti si siedono su quest’idea indotta. Vorrei dai nostri una rivoluzione culturale, ribaltare lo scenario. Non è una mera illusione, è un modo ... Leggi su calcionews24

