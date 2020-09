L’Arte di Valan al Calvi Festival: omaggio ad un artista calvese del mondo con una mostra personale (Di martedì 1 settembre 2020) Inaugurazione della mostra, giovedì 3 settembre alle ore 18.30 nell’Area Teatro del Monastero (al primo piano) Calvi DELL’UMBRIA – La quinta edizione del Calvi Festival sta per concludersi e per il mese di settembre propone tre giornate dedicate alla sezione Arte con la mostra personale dell’artista Antonio Valentini, in arte Valan. Nato a Calvi dell’Umbria nel 1934, disegnatore e incisore figurativo moderno, ha allestito circa duecento mostre personali nelle più varie città italiane, d’Europa e del mondo. Le sue opere sono ospitate in numerosi musei e accademie pubbliche. L’inaugurazione della mostra avrà luogo giovedì 3 ... Leggi su laprimapagina

