La scuola riparte davvero (Di martedì 1 settembre 2020) Eccoci arrivati ai nastri di partenza! Domani alcuni studenti varcheranno la soglia del nostro Istituto per prendere parte ai corsi di supporto didattico previsti per chi ha riportato insufficienze (PAI) e tutti, il 24 settembre (per noi in Calabria), potranno finalmente sentire, dopo mesi di silenzio e lockdown, il suono della campanella che ci è tanto mancato. Un suono che racchiude il senso dell’essere prima di tutto una comunità scolastica, un gruppo di persone in relazione, una rete di legami significativi forti e spesso destinati a durare nel tempo.Se è vero, infatti, che la didattica a distanza, in un momento decisamente difficile per il nostro Paese, ci ha consentito di continuare a garantire percorsi di apprendimento validi ed efficaci, ma soprattutto ci ha fatto sentire ancora parte di una comunità forte e unita anche se fisicamente lontana, ... Leggi su huffingtonpost

Come educatori vogliamo che, nel rispetto assoluto dei protocolli ministeriali e nella necessaria assunzione di stili di vita adeguati all’emergenza, la scuola possa continuare ad essere, come fino ad ...

