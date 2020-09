La distensione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti significa vera pace? (Di martedì 1 settembre 2020) La normalizzazione dei rapporti tra Tel Aviv e l’emirato segna un cambiamento nella regione in cui nuove minacce riavvicinano vecchi nemici mentre la grande sconfitta è la Palestina, che sembra aver perso politico tra gli alleati Arabi. Leggi Leggi su internazionale

Volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi, sorvolando l'Arabia Saudita. Il viaggio effettuato il 31 agosto dalla compagnia israeliana El Al ha segnato un momento storico. Non è ancora una tratta regolare, ma so ...