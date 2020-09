Il fronte del No in piazza il 12 settembre, +Europa e Sardine in campo (Di martedì 1 settembre 2020) Fioccano le mobilitazioni dei comitati per il No al referendum. NOstra, il comitato Giovanile per il No al Referendum, ha annunciato in conferenza stampa alla Camera una manifestazione di piazza il 12 settembre. Alla conferenza stampa era presente Jasmine Cristallo, portavoce Nazionale delle Sardine, che sostiene il No al referendum e Emma Bonino.“Come +Europa - ha spiegato Bonino - sosteniamo l’iniziativa dei giovani mentre noi faremo una maratona oratoria il 9 settembre, vedremo se in forma pubblica o in streaming. Sono contraria ad una riforma fatta in questo modo e come se un coinquilino del primo piano togliesse la trave portante senza occuparsi della stabilità complessiva del caseggiato. In una democrazia parlamentare non si può procedere così”. Leggi su huffingtonpost

berlusconi : Il Governo dovrebbe andarsene indipendentemente dal risultato delle Regionali. Il fallimento del governo Conte de… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Dopo 10 mesi di negoziati, ieri è stato firmato l’accordo di pace tra il governo del #Sudan e il Fron… - fattoquotidiano : Enrico Letta si schiera con il fronte del Sì al referendum #FattoQuotidiano #edicola #1settembre - Queen_Mary_Na : Che pezzenti quelli del Bayern, nemmeno 15M riescono ad offrire. Ma fessi noi, eh! Teniamo scritto “GIOCONDA” in fr… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Referendum, il fronte del No in piazza il 12 settembre. Berlusconi: 'Libertà di voto' [aggiornamento delle 14:39] https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : fronte del Il fronte del sì al referendum è un deserto L'Espresso Scuola, lettera di un’insegnante: «Riapriremo ma non in sicurezza, ai prof lasciate il diritto di avere paura»

In questi giorni in cui i docenti sono tornati sulle prime pagine dei giornali, inesorabilmente parlano di scuola politici, sociologi, giornalisti, psicologi, ma la categoria interessata è sempre asse ...

In Siria. I giornalisti De Palo e Toni scomparsi da 40 anni. Giallo tra stragi e Olp

È il 2 settembre 1980. I giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni escono dall’Hotel Triumph di Beirut e salgono su un’auto mandata dall’organizzazione palestinese Al Fatah. Hanno avvertito ...

In questi giorni in cui i docenti sono tornati sulle prime pagine dei giornali, inesorabilmente parlano di scuola politici, sociologi, giornalisti, psicologi, ma la categoria interessata è sempre asse ...È il 2 settembre 1980. I giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni escono dall’Hotel Triumph di Beirut e salgono su un’auto mandata dall’organizzazione palestinese Al Fatah. Hanno avvertito ...