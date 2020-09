Formisano sui rimborsi: “In denaro o tramite voucher per gli abbonamenti e Napoli-Inter” (Di martedì 1 settembre 2020) L’Head of Operations Sales & Marketing della SSC Napoli, Alessandro Formisano, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss parlando degli ottimi risultati ottenuti dal ritiro della squadra a Castel di Sangro “Oltre ai risultati eccellenti di questo ritiro, siamo stati tra i primi di A ad andare in ritiro e a fare alcune attività, devo solo ringraziare tutte le autorità locali e regionali: abbiamo avuto una risposta eccellente in tempi rapidisissimi, anche da Questura e forze dell’ordine. Tutto ciò che sta accadendo qui, sta accadendo in sicurezza. Sui rimborsi su Napoli-Inter e Barcellona-Napoli “Per il Barcellona abbiamo ricordato ai tifosi in via digitale le procedure, ci siamo accorti che alcune migliaia di tifosi non lo ... Leggi su ilnapolista

