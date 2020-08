Scuola, accordo raggiunto sui trasporti: sì all’aumento fino all’80% della capienza in tutte le fasce orarie – Le linee guida (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)accordo Stato-Regioni raggiunto: dopo settimane di tensioni, la Conferenza Unificata ha approvato linee guida del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture con gli emendamenti richiesti dai governatori. Per Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, si tratta di un «tassello essenziale per la ripartenza della Scuola». La capienza sui mezzi di trasporto pubblico sarà alzata all’80%. Le Regioni hanno ottenuto dal Ministero dei trasporti l’aumento della percentuale per il riempimento dei mezzi – caro soprattutto alle giunte di centrodestra, quali Liguria, Veneto e Lombardia. L’incremento del numero di ... Leggi su open.online

sbonaccini : Raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro… - repubblica : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - RaiNews : Accordo tra governo e rappresentanti enti locali - missypippi : RT @benq_antonio: #scuola 'Tranquilli il #COVID19,' x 15 minuti non contagia'... trovato accordo sui trasporti: capienza massima all''80%… - infoitinterno : Il viceministro Sileri: «Piano Crisanti sul tavolo del Cts: d’accordo sui tamponi a tappeto. Immuni? Flop tra i gio… -