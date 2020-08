È una scelta che offende la libertà (Di lunedì 31 agosto 2020) Alessandro Sallusti Caro Sgarbi, non ho ben capito, in quella Babele che è oggi la comunicazione politica, se l'ordinanza che vieta a Sutri l'uso delle mascherine all'aperto l'hai solo annunciata o anche firmata nella tua qualità di sindaco Caro Sgarbi, non ho ben capito, in quella Babele che è oggi la comunicazione politica, se l'ordinanza che vieta a Sutri l'uso delle mascherine all'aperto l'hai solo annunciata o anche firmata nella tua qualità di sindaco. Se fosse il primo caso trovo la mossa geniale come la maggior parte delle cose che dici e che fai, una provocazione dannunziana per attirare l'attenzione su un problema reale (le libertà personali), su una bellissima città e, perché no, anche su di te. Se, viceversa, quell'ordinanza esiste davvero ed è in vigore, be' allora non mi trovi d'accordo per un motivo molto ... Leggi su ilgiornale

Il cambiamento spesso è inevitabile, affermano in molti; per qualcuno è una scelta poetica, per qualcun altro rappresenta l’abbandono o – perché no – anche la crescita. Al di là della premessa molto f ...

Luke Rhodes, il nuovo singolo: “Un incoraggiamento a non arrendersi”

Di fronte alle difficoltà della vita e a ostacoli apparentemente insormontabili, è la resa la strada più semplice da imboccare. Eppure, nuove opportunità sono sempre dietro l’angolo. Lo sa bene il can ...

