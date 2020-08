DAYDREAMER, anticipazioni del 7 e 12 settembre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate di lunedì 7 (prima serata) e sabato 12 settembre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020Sanem crea un profumo speciale per Can. Quest’ultimo resta fortemente impressionato dalla potenza dell’essenza e decide di indossare subito la creazione di Sanem. Perfino Ceyda rimane impressionata dal profumo di Can. Nel frattempo, in ufficio c’è un po’ di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica. Tutti i dipendenti sono in forte agitazione, a cominciare da Cengiz, che ha una delle sue solite crisi di panico alla sola idea di venire licenziato. Inoltre, crede che tra i ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di lunedì 31 Agosto - #Daydreamer #2020: #anticipazioni - MaryNapoli10 : RT @IsaeChia: ‘#Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 - CIAfra73 : #DayDreamer Anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020, con immagini e #ascoltitv QUI? - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre: Sanem bacia Can, Emre ha un incidente -