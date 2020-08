Da Tim e Cdp via libera alla rete unica: si chiamerà AccessCo e sarà aperta (Di lunedì 31 agosto 2020) La rete unica – che si chiamerà AccessCo – nascerà non oltre il primo trimestre del 2021. Lo afferma Tim dopo il via libera del proprio consiglio di amministrazione e di quello di Cassa depositi e prestiti alla firma di una lettera d’intenti per la realizzazione del più ampio progetto di rete unica nazionale attraverso la fusione tra FiberCop e Open Fiber. La due diligence sarà effettuata entro la fine dell’anno. Il cda di Tim intanto ha dato il via … Continua L'articolo Da Tim e Cdp via libera alla rete unica: si chiamerà AccessCo e sarà aperta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

