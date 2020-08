Cagliari, Giulini: “Nainggolan vuole restare qui. Di Francesco? Vogliamo calcio che appassioni” (Di lunedì 31 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata dal patron del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni dell'Unione Sarda. Tra i tanti temi affrontati, il mercato e la futura stagione rossoblù sotto la guida del neo allenatore Eusebio Di Francesco.Giulini: "Nainggolan vuole restare. Di Francesco per un calcio che appassioni"caption id="attachment 962743" align="alignnone" width="782" Radja Nainggolan Cagliari (getty images)/captionParte subito col mercato il presidente Giulini e nello specifico con la situazione legata a Radja Nainggolan: "C’è la volontà del giocatore e dell’allenatore per giocare nel Cagliari", ha spiegato il patron. "E ovviamente anche quella mia. Dipende tutto dal ... Leggi su itasportpress

