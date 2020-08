Armine Harutyunyan, gli attacchi alla modella di Gucci per la sua diversità: “Non è adatta” (Di lunedì 31 agosto 2020) In questi giorni il web – e non solo – si sta scatenando con le polemiche per la scelta di Gucci sulla sua nuova modella. Il mondo ha da sempre criticato le modelle perché troppo magre, troppo diverse dalle donne comuni, troppo “perfette”. Poi è stata l’epoca delle modelle curvy e anche in quell’occasione sono volate le critiche perché “troppo grasse”. La moda ha fatto dei passi in avanti nel tempo ed è diventata più inclusiva. Abbiamo visto diverse tipologie di donne con diverse forme del corpo, diverse etnie, modelle con imperfezioni come vitiligine o handicap che le hanno rese caratteristiche e ne hanno fatto un valore aggiunto. Ora è il turno del nuovo volto di Gucci. Si chiama Armine Harutyunyan ed ... Leggi su velvetgossip

elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - EStanghetta : RT @elenabonetti: Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per consentirle… - OttoMa5 : RT @elenabonetti: Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per consentirle… - SeguiUltimaVoce : #ArmineHarutyunyan tra #RegimeFascista e colpi di sole! - toysblogit : La modella Armine Harutyunyan e quel saluto romano (fake) che ha infiammato i social -