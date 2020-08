Anche la febbre del Nilo fa tremare l’Italia: morto un uomo a Cremona (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche la febbre del Nilo fa tremare l’Italia: è morto un uomo a Cremona mentre un altro è ricoverato in terapia intensiva. Dopo il Coronavirus, ecco la febbre del Nilo. L’infezione da virus West Nile, che è provocata da un virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, continua infatti a far tremare l’Italia e in queste … L'articolo Anche la febbre del Nilo fa tremare l’Italia: morto un uomo a Cremona proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un uomo di 80 anni è morto per febbre del Nilo all'ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo alla Provincia di Cremona è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Dopo di lui un settantenne è stato ...

Nove dipendenti del Riviera positivi al covid, il locale chiude

Il primo tampone è stato fatto a una dipendente con febbre. Dal risultato sono partiti i test su tutto il personale I primi sintomi inizia ad accusarli mercoledì mattina, dopo la notte di lavoro. È an ...

Un uomo di 80 anni è morto per febbre del Nilo all'ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo alla Provincia di Cremona è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Dopo di lui un settantenne è stato ...