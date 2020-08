VIDEO - ADL in visita a Roccaraso: i tifosi gli chiedono a gran voce Messi e lo Scudetto (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato in visita a Roccaraso. I tifosi azzurri che lo hanno accolto gli hanno chiesto, oltre all'acquisto di Lionel Messi, lo Scudetto. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : VIDEO - ADL in visita a Roccaraso: i tifosi gli chiedono a gran voce Messi e lo Scudetto - SeEarn : VIDEO - ADL A PASSEGGIO PER ROCCARASO, I TIFOSI AZZURRI GLI CHIEDONO... MESSI! #ADL #DeLaurentiis #passeggiata… - NCN_it : VIDEO - ADL A PASSEGGIO PER ROCCARASO, I TIFOSI AZZURRI GLI CHIEDONO... MESSI! #ADL #DeLaurentiis #passeggiata… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO - ADL in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - ADL in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ADL VIDEO - ADL in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride e saluta Napoli Magazine VIDEO - ADL in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride e saluta

NAPOLI - "De Laurentiis in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco per le vie del centro: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride e saluta. I dettagli su @TCtelecapri e in @Mar ...

Sostituire Allan, la ricetta dei tifosi del Napoli (VIDEO)

CASTEL DI SANGRO – Ore frenetiche per Cristiano Giuntoli. Il mercato apre il 1 settembre ma il Napoli è già operativo soprattutto sul fronte cessione. Ci sono molte trattative da intavolare e tanti al ...

NAPOLI - "De Laurentiis in visita a Roccaraso passeggia con il sindaco per le vie del centro: i tifosi gli chiedono Boga e soprattutto Messi, lui sorride e saluta. I dettagli su @TCtelecapri e in @Mar ...CASTEL DI SANGRO – Ore frenetiche per Cristiano Giuntoli. Il mercato apre il 1 settembre ma il Napoli è già operativo soprattutto sul fronte cessione. Ci sono molte trattative da intavolare e tanti al ...