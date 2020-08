Tottenham, Doherty: «Orgoglioso di far parte di questa squadra» (Di domenica 30 agosto 2020) Il neo acquisto del Tottenham, Matt Doherty, si è presentato ai microfoni di Spurs Tv dopo l’annuncio del suo ingaggio Matt Doherty, neo acquisto del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Spurs Tv della sua nuova esperienza nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono davvero Orgoglioso di far parte di un club così importante. Quando ho saputo dell’interesse degli Spurs e di Mourinho nei miei confronti, è stato un gioco da ragazzi per me trovare l’accordo per il trasferimento a Londra. Il Tottenham per me è un grande passo in avanti per la mia carriera, avevo bisogno di questa nuova sfida» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

