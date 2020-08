Pomezia, due donne restano intrappolate in casa a seguito di un incendio: salvate dai carabinieri (Di domenica 30 agosto 2020) Momenti di paura questa notte a Pomezia, dove in una palazzina di via Roma due donne sono rimaste intrappolate nella loro abitazione a seguito di un incendio scoppiato nel seminterrato. Ad avvisare il NUE 112 il marito della più giovane delle due donne, un 65enne, che parlando con i carabinieri ha spiegato che sua moglie e sua madre, una donna di 83 anni, erano rimaste chiuse nell’appartamento al primo piano, da dove non potevano uscire a causa del fumo e delle fiamme provenienti dallo scantinato. E proprio dal seminterrato una colonna di fumo nero saliva verso l’appartamento, impedendo sia di entrare che di uscire. Immediatamente i militari dell’Arma si sono recati sul posto, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, e – ... Leggi su ilcorrieredellacitta

