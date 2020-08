Alberghi in ginocchio nonostante la riapertura (Di domenica 30 agosto 2020) Riaprono anche senza prenotazioni, più per disperazione e per voglia di non tirare i remi in barca piuttosto che con la speranza di riprendersi. Il settore Alberghiero è letteralmente in ginocchio, chiosa Giuseppe Roscioli Presidente FederAlberghi Roma, “chi ha provato a riaprire a giugno, luglio a Roma ha fatto subito marcia indietro e ha richiuso dopo poche settimane”. Ciò nonostante si è passati da una percentuale di aperture del 20% subito dopo il lockdown al 40% delle scorse settimane e si arriverà, dice ancora Roscioli, “al 60% circa di settembre/ottobre”. Certo chi apre non lo fa con la prospettiva di guadagnare ma piuttosto di far fronte almeno alle spese vive e chi occupava prima una media di 10 persone oggi 8 ne lascia in cassa integrazione e due li ... Leggi su iltempo

Riaprono anche senza prenotazioni, più per disperazione e per voglia di non tirare i remi in barca piuttosto che con la speranza di riprendersi. Il settore alberghiero è letteralmente in ginocchio, ch ...

Che la situazione sarebbe stata difficile anche una volta che le restrizioni sarebbero state eliminate era facilmente ipotizzabile. Probabilmente, però, neanche i più catastrofisti potevano immaginare ...

