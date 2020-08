Maltempo Piemonte, chiesa allagata a San Maurizio d’Opaglio: fedeli evacuati durante un funerale (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state evacuate a San Maurizio d’Opaglio (Novara) le trenta persone rimaste bloccate all’interno di una chiesa allagata durante un nubifragio. I vigili del fuoco hanno posizionato delle passerelle per permettere ai fedeli di uscire. Nella chiesa, in località Alpiolo, era in corso un funerale. Anche la bara è stata trasportata fuori e il parroco, don Massimo Volpati, sta ultimando il rito all’aperto, sotto la pioggia. La chiesa è stata invasa da quella che i presenti hanno definito “una cascata d’acqua” che è arrivata all’altezza delle ginocchia. A causa del Maltempo i vigili del fuoco hanno effettuato nelle ultime ore quasi 500 interventi tra Lombardia, ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in prov… - SkyTG24 : Maltempo in Piemonte: grandine ad Asti, pioggia a #Torino - MediasetTgcom24 : Maltempo: grandine, vento e alberi caduti nell'Astigiano #maltempo - Bob2002Ale : Dicono ci sia maltempo in giro per il nord #Italia, ma boh... tutto apposto! ?? ???? #Piemonte #TEMPORALI - Stefania_1972 : RT @ilgiornale: Il maltempo ha flagellato il Nord Italia. In Liguria una tromba d'aria e grandinate in Piemonte e Veneto. Un tetto è caduto… -