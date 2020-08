Brucia un grattacielo in centro città a Madrid: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC (Di sabato 29 agosto 2020) Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un grattacielo nel quartiere , a nord di , ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza feriti. Le fiamme ... Leggi su leggo

rosatoeu : Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga. - mummy53690440 : Brucia un grattacielo in centro città a Madrid: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - mirkov_sar : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - jommas82 : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - JelenaSoskic73 : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia grattacielo Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC Leggo.it Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni

Rientrava a casa dopo una serata di lavoro, casco regolarmente allacciato a incorniciare una faccia da bambino. In sella al suo scooter Piaggio aveva imboccato l’interquartieri diretto verso Strada de ...

Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC

Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un edificio nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza feriti ...

Rientrava a casa dopo una serata di lavoro, casco regolarmente allacciato a incorniciare una faccia da bambino. In sella al suo scooter Piaggio aveva imboccato l’interquartieri diretto verso Strada de ...Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un edificio nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza feriti ...