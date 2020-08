Palermo, per la difesa spunta un grande ex (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Palermo sogna il grande ritorno. Dopo Santana, tornato in rosanero lo scorso anno, il club e i suoi tifosi potrebbero riabbracciare un altro argentino che ha lasciato ricordi importanti: Ezequiel Munoz.Palermo: possibile ritorno di Munozcaption id="attachment 1013657" align="alignnone" width="521" Munoz (getty images)/captionSecondo quanto riporta Tuttosport, il club siciliano starebbe pensando al classe ‘89 Ezequiel Munoz o meglio, viceversa... Il calciatore ha infatti dichiarato che per lui sarebbe bello tornare in una piazza dove ha vissuto grandi momento: "Sarebbe bellissimo tornare in Italia, per me sono stati sette anni fantastici, a Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta, anche se penso di meritarmi ancora A e B".Parole al miele da parte di ... Leggi su itasportpress

emergenzavvf : Ventuno anni fa la morte del vigile del fuoco Nicolino Billitteri, che perse la vita durante le operazioni di socco… - repubblica : Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme - poliziadistato : #24agosto la 'Maratona del donatore' fa tappa a Palermo Insieme per contribuire alla raccolta straordinaria di sang… - ItaSportPress : Palermo, per la difesa spunta un grande ex - - cinziapalcani : RT @nelloscavo: #coronavirus, #Sicilia ultima per tamponi. Test solo al 6% della popolazione, meno della metà della media nazionale. Ma ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo per Palermo, per la difesa spunta un grande ex ItaSportPress Gioele, l'ultimo giallo è sul parabrezza: "Lesionato prima dell'incidente"

"Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell'incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull'autostrada A20 Messina-Palermo" ha reso noto l’avvocato Pietro Venut ...

"Gioele grave dopo l'impatto": c'è una prova nel parabrezza

Ancora esami da parte degli esperti sull’auto di Viviana Parisi, la Opel Corsa utilizzata dalla donna lunedì 3 agosto. A bordo della vettura la mamma e il figlio Gioele. Secondo quanto emerso dall’ult ...

"Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell'incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull'autostrada A20 Messina-Palermo" ha reso noto l’avvocato Pietro Venut ...Ancora esami da parte degli esperti sull’auto di Viviana Parisi, la Opel Corsa utilizzata dalla donna lunedì 3 agosto. A bordo della vettura la mamma e il figlio Gioele. Secondo quanto emerso dall’ult ...