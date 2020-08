Next generation EU, non facciamoci del male (Di venerdì 28 agosto 2020) “Le parole sono importanti”, diceva con la sua caratteristica voce Nanni Moretti in Palombella Rossa. E in questi giorni una delle parole più usate dalla stampa italiana è “Recovery”, associata indifferentemente a “plan” o a “fund”. Eppure l’insieme delle azioni che l’Unione Europea ha messo in piedi per far fronte all’emergenza Covid si chiama, in realtà, Next generation EU.Ma in Italia, come ha argutamente fatto notare Enrico Giovannini, si preferisce parlare di recovery, cioè di guarigione, di recupero. Non di prossima generazione, quasi ci si volesse concentrare sul presente, sul ristabilire lo status quo ante, anziché sulle prossime generazioni, sul futuro.Eppure la chiave di questa opportunità (perché è tale), starà ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Next generation EU, non facciamoci del male - freewinenet : ?? E' il tempo dei legni per l'affinamento - una sanificazione efficace grazie all'ozono - nuovi lieviti Next Genera… - dcicher : RT @m_minima: Presentiamo oggi il piano #NEXTGENERATIONITALIA per utilizzare la #RRF e scommettere sul futuro del Paese. @m_minima Abstra… - RLehnus : RT @m_minima: Presentiamo oggi il piano #NEXTGENERATIONITALIA per utilizzare la #RRF e scommettere sul futuro del Paese. @m_minima Abstra… - mauriziobernava : RT @m_minima: Presentiamo oggi il piano #NEXTGENERATIONITALIA per utilizzare la #RRF e scommettere sul futuro del Paese. @m_minima Abstra… -

Ultime Notizie dalla rete : Next generation Next generation EU, non facciamoci del male L'HuffPost Sure sia d'esempio, servono anche i soldi del Mes

L’Italia spesso dimentica che come Stato membro dell’Ue e dell’Eurozona dovrebbe usare sempre due occhi. Uno italiano e l’altro europeo. Dovrebbe farlo sia la politica che l’opinione pubblica. Il nost ...

Boruto 49: Sasuke e Naruto stanno per affrontare la battaglia più ardua

C'è stato un momento alcuni capitoli fa in cui si pensava che Naruto stesse per affrontare la battaglia più difficile di sempre. Ma gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations hanno smentito ...

L’Italia spesso dimentica che come Stato membro dell’Ue e dell’Eurozona dovrebbe usare sempre due occhi. Uno italiano e l’altro europeo. Dovrebbe farlo sia la politica che l’opinione pubblica. Il nost ...C'è stato un momento alcuni capitoli fa in cui si pensava che Naruto stesse per affrontare la battaglia più difficile di sempre. Ma gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations hanno smentito ...