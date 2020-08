Konchalovsky, autobiografia non autorizzata (Di sabato 29 agosto 2020) Se amate il cinema e amate la Russia, l’autobiografia di Andrey Konchalovsky (Scomode Verità, Sandro Teti Editore, 2019) fa per voi. Nato in una famiglia di intellettuali coccolata da Stalin (al padre lo scrittore Sergey Michalkov Stalin affidò di scrivere il testo dell’inno sovietico che sostituì l’Internazionale nel 1944) il futuro regista si dimostrò ben presto refrattario ai rigidi canoni dell’arte sovietica e nel 1983 abbandonò il paese – aiutato da John Voight – e conoscerà ben presto una vasta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Konchalovsky, autobiografia non autorizzata | il manifesto

