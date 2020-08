F1, Horner ci crede: “Campionato aperto, può succedere di tutto” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Penso che il campionato sia ancora aperto, noi siamo gli outsider ma abbiamo comunque una possibilità”. Lo ha dichiarato il team principal della Red Bull Christian Horner al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio: “Dobbiamo continuare a lottare – aggiunge Horner ai microfoni di Sky Sport – tutto può accadere”. Leggi su sportface

Il primo tempo di questo venerdì di prove libere del Gran Premio del Belgio 2020 di Formula Uno porta la firma di Max Verstappen. L’olandese continua a procedere come un carro armato in questa annata.Non manca l’entusiasmo in casa Red Bull, dove il team principal non ha ancora dato per persa la possibilità di lottare per il mondiale L’importante è non perdere la speranza. E questo è quello che sta ...