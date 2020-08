Amazon inverte la rotta: meno smart working e più uffici (Di venerdì 28 agosto 2020) Amazon va in controtendenza e finanzia un piano di espansione per costruire migliaia di uffici in sedi fisiche. Proprio il colosso miliardario che più si è arricchito dai mesi di lockdown, con una crescita dell’80% in borsa da inizio 2020, per tutti gli ordini fatti dai consumatori costretti tra le mura domiciliari, investe nella costruzione di succursali da piazzare in sei diverse città degli Stati Uniti. Amazon, meno smart working e più uffici: il piano di investimenti Mentre il mondo dell’impresa ha riscoperto, involontariamente durante l’epidemia, i vantaggi del lavoro da remoto e impiega le risorse future sullo smart working, anche con conseguenze urbanistiche sui centri economici in ... Leggi su quifinanza

