WRC 9: Svelate le auto d’epoca (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche quest’anno i giocatori potranno godere di una selezione di auto leggendarie in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. L’ultima edizione del gioco di grande successo, che sarà disponibile il 3 settembre 2020, presenta un totale di 15 auto classiche che hanno tutte lasciato il segno nella storia vincendo almeno una volta i titoli mondiali dei piloti o dei costruttori del WRC. Molte di queste auto estremamente reattive provengono da un’epoca in cui gli aiuti alla guida high-tech non erano disponibili e richiedono abilità di guida molto specifiche. I giocatori potranno guidare auto iconiche come la Porsche 911 GT3 RS RGT (997), che è una delle auto più difficili da controllare a causa della sua reattività; la ... Leggi su gamerbrain

GamingTalker : WRC 9, svelate in video le auto leggendarie e d’epoca -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Svelate WRC 9, svelate in video le auto leggendarie e d’epoca GamingTalker WRC 9 svela le sue auto d’epoca

Anche quest’anno i giocatori potranno godere di una selezione di auto leggendarie in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. L’ultima edizione del gioco di grande successo, ch ...

WRC | Rally Italia Sardegna 2020, primi dettagli sul nuovo percorso

Dunque, è confermato: il Rally Italia Sardegna 2020 si sposta alla data dell’8-11 ottobre a seguito della cancellazione del round in Germania (che forse tornerà nel 2022), e per evitare accavallamenti ...

Anche quest’anno i giocatori potranno godere di una selezione di auto leggendarie in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. L’ultima edizione del gioco di grande successo, ch ...Dunque, è confermato: il Rally Italia Sardegna 2020 si sposta alla data dell’8-11 ottobre a seguito della cancellazione del round in Germania (che forse tornerà nel 2022), e per evitare accavallamenti ...