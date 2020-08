Votiamo sì al referendum per una democrazia più forte e un Parlamento più efficiente (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 20 e 21 settembre l’Italia si troverà di fronte a un bivio epocale: da una parte, un Parlamento più efficiente, una democrazia più forte e un risparmio di denaro pubblico; dall’altra, l’arresa a un meccanismo parlamentare che rischia ogni giorno l’abbassamento della qualità del dibattito, la complicazione dei processi legislativi, l’immobilismo. L’appuntamento del referendum sarà un’occasione unica per il Paese per avvicinare le istituzioni ai cittadini e stimolare un modo di fare politica nuovo, più responsabile, giusto e dignitoso. Il MoVimento 5 Stelle è entrato anni fa in Parlamento con obiettivi molto chiari: tra questi, da subito, c’era il taglio degli sprechi della politica, anche ... Leggi su ilblogdellestelle

repubblica : Valdengo, il paese dove la scuola riapre in anticipo. Il sindaco: 'Doppi turni e misurazione della febbre. Il refer… - renatobrunetta : Si sta ammazzando la democrazia parlamentare. Votiamo NO per stanare l’opportunismo del M5s! ?? #ioVotoNO… - GabriItalia : RT @horusarcadia: L'ultimo appuntamento con la nostra dignità è il referendum: l'attacco allo Stato nella sua essenza e nelle sue funzio… - MPenikas : Votiamo sì al referendum per una democrazia più forte e un Parlamento più efficiente - CarmeloMontana2 : RT @Fortebraccionew: «Caro segretario, noi votiamo No». Referendum, rivolta dei militanti Pd su Facebook -