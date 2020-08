I giocatori Nba hanno deciso: le gare di playoff riprenderanno. Ma le iniziative di protesta per il ferimento di Jacob Blake non si fermeranno (Di giovedì 27 agosto 2020) Si riprenderà, non si sa quando e di certo continueranno le forme di protesta. Ma i giocatori Nba, dopo una seconda riunione seguita al boicottaggio deciso dai Milkwaukee Bucks mercoledì sera, hanno deciso che i playoff andranno avanti. Il sindacato degli atleti, guidato da Chris Paul e Andre Igoudala, è riuscito a ricomporre la situazione dopo la spaccatura del primo vertice tenuto nella “bolla” di Orlando dove le squadre sono chiuse da due mesi per l’emergenza coronavirus. LeBron James e tutti gli atleti di Lakers e Clippers, squadre favorite per il titolo, avevano guidato la fronda dei più duri, dicendosi pronti a chiudere qui la stagione dopo i 7 colpi di pistola sparati da un agente di polizia contro Jacob ... Leggi su ilfattoquotidiano

