De Luca frena: in queste condizioni la scuola non può aprire (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è poi così scontato che la scuola in Campania riapra le porte a settembre. «Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all'apertura dell'anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Salerno sulla legge regionale dello psicologo di base. «Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane - ha aggiunto De Luca - ma avremo scelte complicate da fare». L'esternazione di De Luca arriva proprio quando è stato chiesto al Governatore della Campania e al ministro Lucia Azzolina di rinviare l'apertura delle scuole al 24 settembre. A fare da portavoce il ... Leggi su iltempo

Niente allarmi, però: «Ancora oggi - assicura De Luca - rimaniamo la regione più sicura d'Italia, l'unica che fa screening seriamente a chi rientra dalla Sardegna e dall'estero, non solo dai quattro p ...

