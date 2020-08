Borsa: Shanghai apre a +0,11% (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 27 AGO - Apertura in leggero rialzo per le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai segna un progresso dello 0,11%, a 3.333,49 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,16%, a ... Leggi su corrieredellosport

Usa in attesa di Powell, indici di Borsa in Europa contrastati

Dopo un inizio di settimana particolarmente vivace oggi gli indici di Borsa si mantengono piatti, in assenza di dati macro rilevanti e, soprattutto, della riunione di Jackson Hole di domani, quando si ...

