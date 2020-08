"Vietato tutelarci dai migranti col coronavirus". Senaldi smaschera la vergogna Lamorgese: bomba Musumeci su Viminale e Conte (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'uomo della settimana si chiama Nello Musumeci. Fa il governatore della Sicilia ed è alle prese con centinaia di immigrati irregolari sbarcati sull'isola con il Covid-19. I poveretti sono stipati in centri di raccolta profughi che somigliano a dei lazzaretti, dove gli ospiti vivono in condizioni sanitarie indegne e si contagiano l'uno con l'altro. Non è un caso se ieri in Sicilia, su 65 nuovi positivi, 58 erano clandestini rinchiusi nel lager di Lampedusa. Per questo il presidente della Regione ha emesso un'ordinanza che, a partire da oggi, impone la chiusura delle strutture d'accoglienza e ha chiesto ai prefetti siciliani di darvi esecuzione. Il ministero dell'Interno è intervenuto affermando che la gestione della sicurezza sanitaria è competenza del governo e Musumeci si appresta a ricorrere alla magistratura, sollevando ... Leggi su liberoquotidiano

