Rifiuti e treni, Molinaro (M5S): “I candidati non sono informati” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota del candidato al consiglio regionale in quota Movimento 5 Stelle, Molinaro: “L’idea di introdurre una gestione provinciale dei Rifiuti e di supportare il passaggio della tratta ferroviaria Valle Caudina a RFI è già una realtà e i miei competitor, i candidati alle elezioni regionali, dovrebbero saperlo. Ricordo a loro che la legge regionale già prevede tecnicamente la provincializzazione dei Rifiuti e che il passaggio ad RFI è un processo che esula dai tavoli regionali e che invece, grazie al Movimento 5 Stelle, è già in uno stato avanzato sui tavoli ministeriali. A loro chiedo semmai di sollecitare un’altra azione – che da tempo il M5S chiede – alla Regione, e ... Leggi su anteprima24

Una doppia confezione di gel igienizzante al posto dei guanti distribuiti sui treni AV come strumento di profilassi anti Covid-19. Trenitalia, in coerenza con le politiche del Gruppo FS Italiane, impr ...

1709 identificati, 9 persone denunciate a piede libero, 242 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 61 treni scortati, 12 pattuglie automontate,1 minore rintracciato. Questo il bilancio dell' ...

