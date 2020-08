Bufera procure: l’ex consigliere Palamara accusato di corruzione (Di martedì 25 agosto 2020) La procura di Perugia ha rinviato a giudizio l’ex consigliere Luca Palamara, quest’ultimo accusato di alcuni episodi di corruzione. L’ex consigliere del Csm, Luca Palamara, accusato di diversi episodi di corruzione è stato rinviato a giudizio dalla procura di Perugia. Lo stesso provvedimento è stato messo in atto dalla procura per quanto riguarda l’imprenditore Fabrizio … L'articolo Bufera procure: l’ex consigliere Palamara accusato di corruzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L'inchiesta è quella che ha portato alle dimissioni di diversi consiglieri. Nelle intercettazioni si discuteva delle nomine ai vertici delle procure

