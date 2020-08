Rapina una donna e scappa alla vista degli agenti: arrestato 30enne (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Colasanzio poiché una donna era stata aggredita e Rapinata del suo cellulare da un uomo. I poliziotti, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il Rapinatore che si trovava ancora nella stessa strada e, dopo averlo raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, lo hanno trovato in possesso del cellulare che è stato restituito alla donna. Elixis Ade Doland, 30enne del Camerun con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per ... Leggi su anteprima24

