‘Mattia Santori? Vulcano di idee ed emozioni’: post delle sardine con agiografia del leader. Poi l’ammissione: ‘Dovevamo essere più sobri’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Un “sognatore, un Vulcano di idee ed emozioni” che sa “tenere testa ai vecchi lupi della politica“. Le sardine pubblicano sulla loro pagina Facebook un post che è una biografia-agiografia del loro leader, Mattia Santori. Un racconto della vita del “portavoce nazionale” del movimento, da definizione ufficiale, che ha scatenato molte reazioni positive tra i fan, ma anche ironie e critiche, ad esempio di “fanatismo”. Per via dei toni e di quella foto a corredo che ritrae Santori di spalle mentre guarda due arcobaleni all’orizzonte. Alla fine sono le stesse sardine ad ammettere: “Abbiamo sbagliato a non spiegare il contesto – dicono – con un testo che doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : L‘imbarazzante agiografia di Mattia Santori. Ho scritto questo. - 6000sardine : Chi è Mattia #Santori? Per mesi lo hanno insultato, deriso, odiato, amato. Alcuni gli hanno augurato la morte, alt… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: ‘Mattia Santori? Vulcano di idee ed emozioni’: post delle sardine con agiografia del leader. Poi l’ammissione: ‘Doveva… - Claudoc3 : RT @Adri19510: A COSA SERVONO QUESTI BISCHERI ??????? Migranti, casta e arcobaleni, le nuove Sardine sono peggio delle vecchie - Il Tempo h… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: ‘Mattia Santori? Vulcano di idee ed emozioni’: post delle sardine con agiografia del leader. Poi l’ammissione: ‘Doveva… -

