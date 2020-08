Il Bayern Monaco completa l’opera: trionfo in Champions League a suon di record (Di lunedì 24 agosto 2020) La formazione bavarese supera in finale il Paris Saint Germain con un gol di Coman, cresciuto proprio nella squadra francese. Il Bayern Monaco conquista la coppa dopo aver vinto tutte le partite della competizione. Il trionfo è completo. Il Bayern Monaco è la vincitrice dell’edizione di Champions League più strana di sempre. La compagine bavarese, … L'articolo Il Bayern Monaco completa l’opera: trionfo in Champions League a suon di record proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - GoalItalia : Il Bayern Monaco fa Triplete, di nuovo ?????? Dall'Inter al Celtic, chi c'è riuscito ?? - SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - pierodallerive : RT @pisto_gol: Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua storia. Final… - PerinGion : RT @cropyJ03: Bayern Monaco 11 finali 6 coppe. Noi 9 finali 2 coppe. Buonanotte -