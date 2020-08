Diminuiscono i contagi, il Lazio ne ha di più (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono 953 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.210. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 260.298. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 4 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.427. Il totale degli attualmente positivi è di 19.195, di questi 1.045 sono ricoverati con sintomi, 65 sono in terapia intensiva (ieri erano 69) e 18.085 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 45.914, per un totale di 8.053.551. Basilicata Molise e Valle d'Aosta sono le tre regioni Covid-free mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 146, seguito da Emilia Romagna, Veneto e Campania tutte con 116 nuovi positivi. Solo un caso nella ... Leggi su iltempo

