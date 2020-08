Coronavirus. L’inventore del tampone Kary Mullis ha detto che non serve? Falsa citazione dei complottisti (Di lunedì 24 agosto 2020) Stanno utilizzando un test inutile per far credere che ci sono tanti positivi al Sars-Cov-2? I complottisti e negazionisti della Covid-19 non si sono inventati soltanto fantomatiche origini del virus o assurdità anti-scientifiche su un vaccino che ancora non c’è, ma anche citazioni contro le procedure di individuazione del virus. In un precedente articolo avevo spiegato un meme bufala sui tamponi, questa volta dobbiamo parlare delle fantomatiche dichiarazioni attribuite all’inventore del test PCR usato per diagnosticare il Sars-Cov-2, il Premio Nobel Kary Mullis: «Questo test non dovrebbe essere usato per diagnosticare malattie infettive». Oltre alla citazione erroneamente attribuita, e che fa parte di un testo scritto e pubblicato da un’altra persona in un ben ... Leggi su open.online

ButtaIlCorano : L'inventore del #TAMPONE, quello che scopre se abbiamo il #coronavirus, tale Kary Mullis, muore lo scorso anno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus L’inventore “Il Coronavirus non esiste” | maxi protesta a Berlino – VIDEO Zazoom Blog