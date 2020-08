Trita – Milano (Di domenica 23 agosto 2020) Trita Viale Pasubio, 12 – 20154 Milano Tel. 02/49695727 Sito Internet: www.Trita.it Tipologia: hamburgeria Prezzi: hamburger base da 7€, patatine 4€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAUn buon hamburger in centro, senza essere costretti a ricercare formule gourmet o accontentarsi di un fast food? Trita rappresenta un compromesso perfetto, oltretutto dal buon rapporto qualità/prezzo. Siamo a pochi passi da Corso Como e davanti alla nuova Fondazione Feltrinelli: il punto è leggermente defilato, ma comodo da raggiungere. Qui si apre su strada uno dei due punti vendita (l’altro è in zona Darsena), che come il nome fa intuire, dedica l’offerta esclusivamente alla carne macinata. L’hamburger si compone a piacimento scegliendo da zero tutte le tipologie di ingredienti, dal ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Trita – Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Trita Milano La Santanchè trita Achille Lauro: "Sputa sul crocifisso per farsi pubblicità" Il Tempo