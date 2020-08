Serracchiani: Lamorgese in Fvg dopo il 24 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) “Il ministro Lamorgese sarà in Friuli Venezia Giulia dopo il 24 agosto e nelle prossime ore il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, insediato ieri nel suo ruolo, terrà una riunione in videoconferenza con i prefetti del territorio regionale”. Lo rende noto la deputata Debora Serracchiani, dando conto di quanto emerso da un colloquio con la titolare del Ministero dell’Interno, Luciana Lamorgese, sui problemi connessi ai flussi migratori in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati.”Ho rilevato nel ministro un’attenzione particolarmente alta verso le aree toccate dal fenomeno dei flussi migratori e – aggiunge Serracchiani – una volontà di intervenire direttamente ... Leggi su udine20

