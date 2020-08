Maria De Filippi, la confessione sul suo cane (Di sabato 22 agosto 2020) Lo sa che i miei cani riconoscono la curva della strada mentre andiamo al mare? Giuro, dovete credermi. Mi spiego. Mentre percorro in automobile l’uscita della via Aurelia, loro lo sanno che stiamo andando al mare. Lo capisco perché, dal sonno profondo, si alzano su con la testa e questo avviene nel momento preciso in cui appare la scritta del cartello stradale: Ansedonia. Per loro il mare sono le lucertole, gli scoiattoli da inseguire per giocare. Ugo abbaia alle onde ed è convinto di gestire la marea, anzi, il mare in toto. E io li rincorro se una vespa li ha pizzicati divento veterinaria se devo fare iniezioni di cortisone… La sa una cosa? Io non potrei vivere senza i miei cani! Non credo che riuscirei a vivere senza un cane. No. Decisamente no, non riuscirei». La chiacchierata estiva con Maria De ... Leggi su aciclico

Michele_Anzaldi : Maria De Filippi regna sulla Rai1 di Coletta. Diaco cerimoniere - overallbi : RT @xboobsrita: se non vi manca Fiorello vestito da Maria De Filippi a Sanremo 2020 mentite - orsola_93 : RT @xboobsrita: se non vi manca Fiorello vestito da Maria De Filippi a Sanremo 2020 mentite - wxllserm_ : @lostintoyouuu ehm, non ne ho idea ahah, credo Maria De Filippi e tutti quelli presenti ad amici quel giorno ahahahahah - EmanuelePigni : @ismylifeajoke_ Una volta credevo che 'Friends' fosse la versione anglofona di 'Amici' di Maria De Filippi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Maria De Filippi, insegnante di Amici svela: “Il mio punto di svolta” Lanostratv Alessia Marcuzzi, la crisi con il marito è passata giusto in tempo

Alle parole, Alessia Marcuzzi preferisce i fatti. Gli abbracci e i baci con il marito Paolo Calabresi Marconi, per la precisione. Tenerezze grazie alle quali la conduttrice di Canale 5 spera di metter ...

Io e Te, Filippo Bisciglia si confessa: Temptation e l’amore per Pamela Camassa

Filippo Bisciglia si confessa a Io e Te, raccontando il successo di Temptation Island e l’amore per Pamela Camassa. Ospite di Pierluigi Diaco, il conduttore ha svelato di essere molto legato al realit ...

Alle parole, Alessia Marcuzzi preferisce i fatti. Gli abbracci e i baci con il marito Paolo Calabresi Marconi, per la precisione. Tenerezze grazie alle quali la conduttrice di Canale 5 spera di metter ...Filippo Bisciglia si confessa a Io e Te, raccontando il successo di Temptation Island e l’amore per Pamela Camassa. Ospite di Pierluigi Diaco, il conduttore ha svelato di essere molto legato al realit ...