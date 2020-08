Inter, martedì l’incontro tra Conte e Zhang (Di sabato 22 agosto 2020) Il faccia a faccia tra Conte e Zhang sarebbe in programma per martedì prossimo Nel post partita di Siviglia-Inter, le parole di Conte sono sembrate vicine a quelle di un addio. C’è ancora però da discutere con la dirigenza e le carte in tavola potrebbero ancora essere cambiato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il faccia a faccia tra l’allenatore e il presidente Steven Zhang sarebbe in programma per martedì 25 agosto. L’argomento principale sarà uno e sarà legato alla volontà/possibilità da parte della società nerazzurra di garantire a Conte investimenti economici importanti per migliorare la squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : L'allenatore dell'#Inter incontrerà martedì la dirigenza: dal faccia a faccia si deciderà il suo futuro - MarioGiunta : Inter-Conte, l'incontro sarà martedì! ???? @SkySport #inter #conte #transfer - abdo_massa : RT @fcin1908it: Sky - Martedì incontro Conte-Zhang. Il nodo è il mercato, l'Inter difficilmente lo accontenterà - - junews24com : Conte Inter: stabilito il giorno dell'incontro verità. Allegri attende - - sportface2016 : #Inter, martedì l'incontro con #Conte -

