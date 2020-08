Esclusiva: D’Aversa-Parma addio. In arrivo la decisione del club (Di sabato 22 agosto 2020) Nelle prossime ore, probabilmente entro stasera, il Parma solleverà Roberto D’Aversa dall’incarico malgrado un contratto in essere fino al 2022. E’ possibile che D’Aversa si conceda una pausa di riflessione e che non torni a lavorare con Daniele Faggiano. Infatti, il Genoa spera sempre di liberare Vincenzo Italiano (prima scelta), ma ieri sera ci sono stati contatti con Maran, già in lista venti giorni fa. Il Parma subito dopo convocherà Fabio Liverani per la firma: contratto almeno di due anni con possibile opzione. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo Esclusiva: D’Aversa-Parma addio. In arrivo la decisione del club proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

